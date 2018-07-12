"Тітка вирішила хайпануть": продюсер LOBODA грубо висловилася з приводу Тіни Кароль

Фото: Світлана Лобода і Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

Нателла Крапівіна написала різке висловлювання

Продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна засудила популярну українську співачку Тіну Кароль за те, що та різко висловилася в бік ALEKSEEVа. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Продюсер Лободи згадала в своїй публікації новину про те, що Тіна Кароль обурилася виступом артиста на Євробаченні 2018 від Білорусі.

"Я цю темку пропустила! Тітка вирішила хайпануть! Ну, що ж, коли нема пісень, залишається тільки дешеве базікання. Навіть якось незручно за артистку. Як думаєте, може, подарувати їй гарну пісню? Авось добрішою стане", - підписала свій пост Нателла.

Скріншот поста (facebook.com/natella.krapivina)

Варто відзначити, що український виконавець ALEKSEEV виступав на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення цього року з піснею Forever, представляючи Білорусь. Він виступив тільки в першому півфіналі з-за того, що сильно перенервував. Тому далі не пройшов.

Користувачі мережі відгукнулися на цю заяву. Один користувач нагадав про те, що Тіна Кароль випускала свою помаду в Білорусі.

"Критикувати кожен може", "Не оскуднеет рука, що дає, сказав хтось розумний", "Ви її піарниця?", "Цікаво...а чому вона свою помаду робила в Білорусі?", - прокоментували користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/natella.krapivina)

Нагадаємо, що Тіна Кароль різко відгукнулася про виступ співака. На думку української співачки, країну має представляти її громадянин, незалежно від того, яке держава бере участь у конкурсі.

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