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Тілль Лінденманн прокоментував чутки про стосунки зі Світланою Лободою

STYLERЗірки        07.07.2018 - 18:30
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Соліст Rammstein привітав Світлану Лободу зі світовим успіхом

Опальна Світлана Лобода, яка в кінці травня 2018 року стала мамою вдруге, досі не розсекретила ім'я батька дитини. Що вже говорити, вона навіть не назвала ім'я новонародженого малюка. ЗМІ нерідко приписували роман 35-річній артистці з Тіллем Лінденманном, солістом Rammstein. В інтерв'ю Karabas Live Нателла Крапівіна процитувала слова Тілля з приводу цих чуток.

Тілль, до речі, раніше ніяк не реагував на подібну інформацію в пресі, але сьогодні в мережі все-таки з'явився його коментар.

"Я поважаю особистий простір Світлани і не ставлю їй зайвих питань. Знаю, що у Свєти є відносини, але не можу нічого коментувати, тому що це її територія. Я туди ніколи не заходжу. По-перше, мені так спокійніше. По-друге, історія з Тіллем занадто прекрасна сама по собі. Коли історія потрапила в ЗМІ, Тілль вислав Світлані багато скрінів німецької преси. І написав: "У нас з тобою світовий успіх!". Рано чи пізно Світлана сама захоче розповісти свою історію, а на сьогодні вона належить тільки їй, і не має до мене ніякого відношення", – прокоментувала ситуацію продюсер Лободи.

Нагадаємо, що Світлана Лобода познайомилася з Тіллем Лінденманном в 2017 році на фестивалі "Спека" в Баку. Лінденманн практично відразу ж був оточений пресою і перезнайомився з усією російською естрадою, в тому числі і з Лободою. ЗМІ та соціальні мережі були наповнені найбільш різноманітними варіаціями спілкування між співаками. Сама Лобода також публікувала неоднозначні фотографії з Тіллем, проте ніколи не розкривала інтригу.

Нагадаємо, що популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла, як проходили пологи, хто на них був присутній і як вона поєднує материнство і роботу. Зазначається, що пологи проходили в клініці Cedars-Senai, де народжували Мадонна, Кім Кардашьян та Брітні Спірс.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Світлана Лобода, комментарии, реакция
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