Тіна Кароль налякала своїх шанувальників зовнішнім виглядом і змусила переживати про здоров'я

Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Співачка збирається випустити фото-книгу про себе і запропонувала шанувальникам одне з своїх фото для обкладинки

Відома українська співачка Тіна Кароль приділяє багато часу своїй сторінці в Instagram і з завидною регулярністю радує своїх передплатників новими образами. Нещодавно артистці вдалося стривожити своїх фанів, опублікувавши знімок з обкладинки книги відомого французького фотографа Себрана Даргента "Тіна Кароль. Одним кадром".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Став лайк, якщо сподобався цей знімок", - підписала свій пост співачка. Однак неприродна блідість кумира відразу викликала масу суперечливих коментарів серед її фоловерів. Одні захоплювалися красою Тіни Кароль, інші ж засуджували її зовнішній вигляд, списуючи своє невдоволення на втому артистки.

Хтось хвалив свого кумира: "Богиня", "Холодна і сексуальна" , "Цілковитий космос. Така нереальна", "Нереальна. Такий пронизливий погляд".

Хтось, навпаки, вважав, що модель на фото виглядає "не дуже": "не подобається, бліда як смерть. От чесно", "трохи дивний знімок. То душевно неспокійна, то чи не прокинулася", "Вмираючий лебідь" і далі в такому дусі.

Знайшлися і ті, хто перейнявся роботою фотографа і гідно оцінив його професіоналізм: "Дуже красивий і професійний кадр", "фото в цій книзі все якісь нереальні, атмосферні і з душею", а також ті, хто залишили компліменти співачці і її очам.

Скріншот коментарів до посту (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль захопила мережу абсолютно протилежним чином – ніжним і світлим.

Рекомендуємо до перегляду:

Що ви не знали про Тіну Кароль (відео: STYLER.rbc.ua)