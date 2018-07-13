Тіна Кароль відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві (відео)

Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Співачка прокоментувала зміни в жіночій половині планети

Відома українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві. Своєю думкою зірка поділилася в інтерв'ю білоруському каналу CTVBY.

"Жінки більш активні, чоловіків вони не нагадують. Вони стали більш владними, розкутими. І це диктує суспільство, це диктує сучасний бізнес та сучасне суспільство. І в цьому немає нічого поганого", - вважає співачка.

Вона додала, що вчить свого сина поважати жінок і сім'ю.

Тіна Кароль розкрила образ чоловіків, які їй подобаються.

"Мене полонить простота, полонить легкість на підйом, можливість зробити що-небудь за допомогою свого інтелекту, своєї праці. Не купивши, а заробивши", - зазначила співачка.

За словами Тіни Кароль, так склалася її артистична доля.

"Мені ніколи нічого легко не давалось", - додала зірка.

Співачка також розповіла про свій фільм "Інтонації", в якому йдеться про психотипи жіночого "Я".

"Фільм "Інтонації" – це був фінальний акорд величезного, великого, наймасштабішого поп-туру, який був наповнений ідеологією, як і фільм, про психотипах жіночого "Я": жінка-бос, жінка-мати, жінка-подруга, жінка-коханка, жінка-дитина", - зазначила співачка.

"Ці п'ять граней, п'ять інтонацій живуть всередині нас, наше завдання духовно розвивати їх одночасно. З цих фарб, з цих кутів і були заявлені різні бесіди, інтерв'ю, питання, які ви бачили у фільмі "Інтонації", і створені треки в альбомі. Все пішло від музики", - додала виконавиця.

Відео: Інтерв'ю з Тіною Кароль (YouTube/CTVBY)

До речі, продюсер Світлани Лободи грубо висловилася про Тіну Кароль.

Нателла Крапівіна засудила популярну українську співачку за те, що та різко висловилася в бік молодого виконавця ALEKSEEV.

Що ви не знали про Тіну Кароль (відео: STYLER.rbc.ua)