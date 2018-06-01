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Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям

STYLERЗірки        01.06.2018 - 15:54
Тіна Кароль (facebook.com/pg/tina.karol)
Тіна Кароль (facebook.com/pg/tina.karol)

Співачка допомагає дитячим онкологічним лікарням

Тіна Кароль виділила 500 тис. грн на допомогу дитячим онкологічним лікарням України в 2018 році. Необхідні медикаменти у цьому році вже отримали лікарні Запоріжжя, Миколаєва, Кропивницького, Лисичанська, Сум, Харкова і Одеси.

1 червня 2014 року знаменита співачка заснувала Фонд "Полюс притяжения". Він не займається збором коштів і існує тільки за рахунок фінансування самої зірки. За цей період Місія Фонду побувала у всіх містах України, забезпечивши лікарні необхідним обладнанням та медикаментами для допомоги дітям.

 

Фото надане прес-службою

Відзначимо, що більше 27-ми міст і більше 30-ти дитячих онкологічних відділень міських лікарень отримують допомогу від співачки.

Фонд Тіни Кароль закуповує необхідні лікарням медичне обладнання і медикаменти, спеціальні дитячі ліжка, склить вікна, дарує гіпоалергенні іграшки дітям і поповнює лікарняну бібліотеку книгами.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала свого "Чоловіка мрії".

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Теги: Тіна Кароль
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