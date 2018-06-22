"Тоді я була вагітна": Приходько розповіла, що ризикувала на Донбасі

Артистка знаходилася в зоні бойових дій, коли чекала дитину

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що їй довелося ризикувати, коли вона їздила на Донбас у зону бойових дій. Ці вона поділилася в ефірі OBOZ TV.

"Це було на 26-му блокпосту в Лисичанську. Тоді я була вагітна. Ми приїхали до хлопців співати а капелло, тому що через бліндажі поставити там звук було неможливо", — сказала Приходько.

"Я пригадую, що один з хлопців підходить і каже: "Чуєш, там сепары стріляють. Бери автомат. Покажемо, що ми не спимо". Ось тоді було не те щоб страшно, але неприємно. Ти стоїш, відкрите поле, а куля-дура. Всяке може бути", - додала зірка.

Раніше Приходько розповіла, як Україні перемогти Росію.

Вона підкреслила, що перш за все нашій владі потрібно заморозити будь-які стосунки з агресором.

"Суперник у нас кретин, з цим все зрозуміло. Він навіть воювати не вміє, він боягуз. Товстий - ще не означає великий. Росія – вона "жирніше", більше, але тупа – з населенням козлів, які йдуть за своїм пастухом, яким подобається бути приниженими. У них зараз флешмоб – встаньте на коліна перед Путіним. Це недодержава, біомаса якась", - сказала Приходько.

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