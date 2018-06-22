Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Тоді я була вагітна": Приходько розповіла, що ризикувала на Донбасі

STYLERЗірки        22.06.2018 - 08:32
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Артистка знаходилася в зоні бойових дій, коли чекала дитину

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що їй довелося ризикувати, коли вона їздила на Донбас у зону бойових дій. Ці вона поділилася в ефірі OBOZ TV.

"Це було на 26-му блокпосту в Лисичанську. Тоді я була вагітна. Ми приїхали до хлопців співати а капелло, тому що через бліндажі поставити там звук було неможливо", — сказала Приходько.

"Я пригадую, що один з хлопців підходить і каже: "Чуєш, там сепары стріляють. Бери автомат. Покажемо, що ми не спимо". Ось тоді було не те щоб страшно, але неприємно. Ти стоїш, відкрите поле, а куля-дура. Всяке може бути", - додала зірка.

Раніше Приходько розповіла, як Україні перемогти Росію.

Вона підкреслила, що перш за все нашій владі потрібно заморозити будь-які стосунки з агресором.

"Суперник у нас кретин, з цим все зрозуміло. Він навіть воювати не вміє, він боягуз. Товстий - ще не означає великий. Росія – вона "жирніше", більше, але тупа – з населенням козлів, які йдуть за своїм пастухом, яким подобається бути приниженими. У них зараз флешмоб – встаньте на коліна перед Путіним. Це недодержава, біомаса якась", - сказала Приходько.

Що ви не знали про спокусливою екс-солістці гурту NikitA

"Різні були ситуації": Приходько розповіла, які люди траплялися їй на життєвому шляху "Менше будуть їздити": Приходько прокоментувала позбавлення українських нагород Кобзона
Теги: Анастасія Приходько
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся