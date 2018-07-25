Топалов зробив пропозицію руки і серця Регіні Тодоренко (фото)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча відповіла згодою

Російський співак Влад Топалов зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, популярній українській телеведучій Регіні Тодоренко. Про це стало відомо зі сторінки самої ведучої в Instagram.

Регіна опублікувала нові знімки зі своїм обранцем, де видно обручку на її безіменному пальці. Телеведуча прийняла пропозицію Влада.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Згодна!" – підписала публікацію зірка.

Шанувальники вже встигли привітати зоряну пару з такою радісною подією.

"Вітаю, гірко", "Ну нічого собі...", "Ура-а-а-а! Регіна, ти найкраща", "Безумство! Щастя вам!" "Ви так схожі і такі милі! Щастя вам! Вітаю!", "Нарешті!", "Невже це сталося", - написали вони в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що Владу Топалову 32 роки. У 2017 році він розлучився зі своєю першою дружиною, з якою був у шлюбі менше двох років.

Раніше Регіна Тодоренко офіційно підтвердила свої відносини з російським співаком Владом Топаловим, опублікувавши новий знімок на своїй сторінці в соцмережі.

Після фото з зустрічі шанувальники тут же почали обговорювати можливу вагітність телеведучої. Приводом став обраний нею неоднозначний наряд, який повністю приховує фігуру.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 10 цікавих фактів про Регіна Тодоренко