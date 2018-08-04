У жалобному платті і без кільця: Ані Лорак вперше з'явилася на публіці після зради чоловіка

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

На поточний момент артистка не коментує ситуацію

Останній знімок в профілі Ані Лорак був доданий більше 5 днів тому. Це стало турбувати шанувальників артистки, які стали активно цікавитися її місцезнаходженням. Різкий відхід з соціального життя артистки пов'язують з інформацією про зраду Мурата Налчаджіолу, який перебуває у шлюбі з артисткою.

Першим і єдиним знімком за останній час стала фотографія в чорному платті і без кільця, опублікована на сторінці Ані Лорак в історіях Instagram.

Скріншот історії instagram.com/anilorak

На знімку видно, що зірка позує в чорній сукні та обручки на її руці немає. Шанувальники зробили висновок, що в сім'ї артистки дійсно великі проблеми, і з Муратом Налчаджіолу вона, швидше за все, розлучиться.

Нагадаємо, що ЗМІ поширили відео, на якому Мурата зловили на зраді з київлянкою Яною Бєляєвою. Ані Лорак в цей час була на фестивалі "Жара" в Баку.

Слід нагадати, що в мережі з'явилися нові подробиці про особисте життя опальної української співачки Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк) та її чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіолу. Журналісти дізналися, що Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

Також ми розповідали, що після зради чоловіка Ані Лорак раптово зникла з соцмереж.

Відео: (video.rbc.ua)