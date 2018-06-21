Перша за 10 місяців: вийшла нова пісня гурту "Бумбокс"

Композиція "Тримай мене" записана Андрієм Хливнюком в дуеті з Олександром Чемеровим

21 червня група "Бумбокс" презентувала нову пісню "Тримай мене", яка записана в дуеті з відомим українським музикантом, лідером гурту The Gitas Олександром Чемеровим.

За словами Чемерова, музиканти хотіли зробити цей трек дуже давно, але якось не доходили руки".

"І ось, нарешті, вийшло. Це дуже цікава колаборація, так як зійшлися два береги і полилася така річка під назвою "Тримай мене". Пісня дуже глибока. Вона має для мене кілька смислів. Сподіваюся, що люди теж знайдуть у ній свої смисли. І не будуть залишати її в рамках якогось одного сенсу, тому що це така глибока і дуже емоційна пісня", прокоментував трек Чемеров.

Бумбокс & The Gitas "Тримай мене"

Як пише сайт MusicInUA, цей трек - найсвіжіший на сьогоднішній день матеріал від групи "Бумбокс". Попередній міні-альбом Андрія Хливнюка і Ко "Голий Король" був представлений майже десять місяців тому - 22 серпня 2017 року.

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