"Тропічна гейша": Дмитро Комаров показав свій обов'язковий ритуал (фото)

Ведучий шоу "Світ навиворіт" показав, як правильно користуватися пантенолом

Творець і ведучий adventure-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про свій "обов'язковий ритуал" користувачам Instagram. Зірка мережі показав на особистому прикладі, як слід "готуватися" в тропічну експедицію.

На опублікованому знімку телеведучий зображений із забавним виразом обличчя, який показує жест "коза" правою рукою. У лівій руці у нього телефон, на який він робить селфи. Обличчя і руки ведучого покриті пантенолом.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Класика експедицій в тропіки. Обов'язковий ритуал", — підписав публікацію Дмитро Комаров.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Шанувальники творця програми "Світ навиворіт" відзначають надзвичайну схожість Комарова з гейшами і мешканцями Півночі через пантенол на обличчі.

"А спочатку здається, що ти зайшов у печеру з летючими мишами і дуже їх налякав))", "Ой я вже подумав знову макіяж гейші наносять", "Тропічна гейша", "Від такого Діми можна налякатися, не схожий сам на себе. Красень))) Але треба захищатися від сонця)", "Сніговик", "Ескімос не інакше", — пишуть користувачі мережі у коментарях під фотографією.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, що нещодавно Комаров розповів про особливості зйомок і про небезпеки, які його очікують в екзотичній країні Бразилії.

Комаров зізнався, що незабаром планує вилітати на кордон Колумбії та Венесуели, у важкодоступні місця, де почнеться робота над зйомками в племенах.

Відео: (video.rbc.ua)