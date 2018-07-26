"Тропіканки": Джамала влаштувала літню фотосесію з рідною сестрою і племінницями

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали відзначили, що вона дуже походу на сестру

Літній відпочинок співачка Джамала вирішила провести у сонячній Туреччині, куди вирушила з самими близькими людьми. І все ж виконавиця зізналася, що казкова відпустка вже добігла кінця – пора повертатися і дописувати новий альбом.

Але перш Джамала і її рідні влаштували ніжну фотосесію на пам'ять про незабутній відпочинок.

Так, на своїй instagram-сторінці Джамала поділилася відразу серією фотознімків, на яких позує разом зі своєю старшою сестрою Евеліною і племінницями.

"Дівчатка такі дівчатка", - зворушливо підписала знімки Джамала.

При цьому Джамала з сестрою позують у літніх блакитних сукнях з відкритими плечима і воланами-оборками. Цікаво, що племінниці Джа також з'явилися в кадрі в однакових синіх сукнях з візерунками.

Джамала з сестрою Евеліною і племінницями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Відзначимо, до речі, що раніше Джамала зізналася - вона цілий рік чекала на цю сімейну відпустку. І ось, нарешті, змогла вперше відпочити разом зі своїм малюком. При цьому співачка натякнула, що вже восени планує порадувати своїх шанувальників новою композицією.

Шанувальники співачки підкреслили, що Джамала дуже схожа на свою старшу сестру. При цьому обидві красуні і "принцеси".

"Неймовірно красиві дівчата", - пише sigikids.

"Гарні кадри", - зазначає furs_udekasi.

"Ви дуже схожі і дуже красиві!" – підкреслює dishliukdaryna.

"Тропіканки", - пише leyla.opasaeva.

"Здається, у мене в очах двоїться", - сміється malaya_elizaveta.

"Сестрички-принцеси", - захоплюється lana_feel.

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Джамала з рідними (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Цікаво, що раніше співачка вже з'являлася в цьому ніжно-блакитному платті. При цьому тоді Джамала поділилася з фанами своїм портретом без макіяжу. Багато підписників української виконавиці відзначили, що відпочинок пішов їй лише на користь – виглядає вона свіжо, енергійно і дуже жіночно.

Більш того, на відпочинку в Туреччині Джамала також блиснула своїми розкішними формами, опублікувавши досить багато фотографій в купальнику. Слід зауважити, що після народження сина Джамалі вдалося досить швидко привести себе в форму.

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