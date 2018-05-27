"Важко одягати підбори": Світлана Тарабарова вперше прокоментувала свою вагітність

Співачка розповіла, коли збирається у декретну відпустку

Відома українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свою вагітність і про плани на найближче майбутнє. Як співачка себе почуває, вона розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Світлана Тарабарова приховувала про те, що скоро стане мамою досить довго, майже шість місяців. Але зараз вона вирішила, що не стане ховати кругленький животик.

Громадськості Тарабарова повідомила про вагітність дуже оригінально. Вона з'явилася на церемонії нагородження премії в елегантній обтягуючій сукні, яка підкреслила її цікаве положення.

Співачка зізналася, що це була ідея її чоловіка.

"Це фішка, яку придумав мій чоловік, за що я йому вдячна. Бо мені так легше, один раз вийти і з усіма поділитися, що в мені росте новий всесвіт", - розповіла Світлана.

Майбутня мама повідомила, що почувається добре і єдине, що приносить їй незручність – це взуття на підборах.

"Чесно кажучи, я так вдячна своїй дитині, що вона мені не робить нічого поганого. У мене був токсикоз, але невеликий, було погано, але на третьому місяці відразу стало легше. Тобто немає ніяких ананасів з куркою вночі. Єдине тільки, що важко одягати підбори", - прокоментувала свій стан виконавиця.

Крім того, Світлана Тарабарова повідомила, що не збирається в декретну відпустку і буде виступати до самих пологів.

"У мене такий план, співати до останнього разом з дитиною. У нас вже є перший концерт через місяць після пологів", - зазначила співачка.

Стать майбутньої дитини Світлана Тарабарова не повідомила і сказала, що це великий секрет. Також співачка зізналася, що вони з чоловіком давно мріяли про дитину.

"Він мріяв про дитину, взагалі ми обидва мріяли про неї. Ми дуже хотіли, намагалися, але, коли "забили" все вийшло", - повідомила артистка.

На питання Катерини Осадчої про те, чи не шкодять дитині фарби для волосся, які використовує співачка, Світлана Тарабарова сказала, що використовує спеціальний тонік, який не шкодить її вагітності.

Відео: Світлана Тарабарова ("Світське життя")

До речі, співачка Світлана Тарабарова розкрила головний секрет своєї краси.

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Відео: video.rbc.ua