Труси поверх штанів: російська співачка здивувала екстравагантним чином (фото)

Шанувальникам не сподобався такий незвичайний образ співачки

Солістка популярної російської групи "А-Студіо" Кеті Топурія з'явилася на публіці в екстравагантному і незвичному образі. Знімок з'явився на сторінці Instagram в групи "А-Студио".

На музичній премії "МУЗ-ТВ 2018. Трансформація" артистка з'явилася у вбранні в стилі Леді Гаги.

Фото: instagram.com/astudio_group

Топурія була одягнена в білий костюм. Виглядало так, начебто вона одягла труси поверх дивних штанів.

Фото: instagram.com/keti_one_official

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такий образ. Фанатам співачки не сподобався такий наряд і вони розкритикували Кеті.

"Який жахливий костюм на неї"; "Що-то муза у Кеті пішла кудись не туди...."; "У Кеті ніби волосся брудні (не встигла зробити укладку). Тут би хоч підняти волосся в об'ємний пучок, зализанный з боків, хоч вигляд був би", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/astudio_group)

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