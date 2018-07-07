Квітуча і щаслива: Меган Маркл вперше після весілля показалася на публіці в яскравому образі

Дружина принца Гаррі давно не радувала шанувальників цікавими образами

Після того, як Меган Маркл вийшла заміж, шанувальники давно не бачили її в цікавих аутфітах. Нещодавно вона вперше після весілля була помічена в яскравому жовтому платті. Фото з примітним образом герцогині Сассекської були опубліковані в Instagram Кенсингтонського палацу.

Меган Маркл з'явилася в елегантному жовтому платті нижче за коліно від Brandon Maxwell на заході, який влаштували в особняку XVIII століття Мальборо-хаус. Герцогиня супроводжувала чоловіка, принца Гарі.

Фото: новий образ Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal/)

Дружина принца Гаррі - Меган Маркл до весілля була відомою американською актрисою. В "минулому житті" їй неодноразово вдавалося дивувати публіку і модних критиків яскравими і незвичайними луками, однак після весілля все змінилося.

Фото: Меган Маркл з чоловіком на заході (instagram.com/commonwealth_sec)

Всі образи, які демонструвала Меган були досить стриманими і не викликали колишнього захоплення публіки. Вона тричі з'являлася на різних заходах у сукнях-міді пудрових відтінків і один раз з'явилася на публіці легкому платті-халаті світлого кольору. Однак шанувальники це не оцінили і визнали досить нудним.

Фото: Меган Маркл з чоловіком на заході (instagram.com/commonwealth_sec)

Схоже, що Маркл вирішила повернути собі колишню славу ікони стилю. На щастя, герцогиня не стала експериментувати з аутфітом і шокувати шанувальників чимось екстраординарним. Вона постала перед публікою в класичній сукні-футлярі довжини міді насиченого жовтого кольору, крім того, образ вдало доповнили класична зачіска і акуратні золоті сережки.

Сукня підкреслила плоский живіт і струнку фігуру брюнетки. До речі, це розвіяло інформацію, яка з'явилася раніше в ЗМІ, про вагітність дружини принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше поширилися чутки про вагітність Меган Маркл.

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