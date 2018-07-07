Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Квітуча і щаслива: Меган Маркл вперше після весілля показалася на публіці в яскравому образі

STYLERЗірки        07.07.2018 - 06:45
Фото: Меган Маркл (instagram.com-meghan_markle)
Фото: Меган Маркл (instagram.com-meghan_markle)

Дружина принца Гаррі давно не радувала шанувальників цікавими образами

Після того, як Меган Маркл вийшла заміж, шанувальники давно не бачили її в цікавих аутфітах. Нещодавно вона вперше після весілля була помічена в яскравому жовтому платті. Фото з примітним образом герцогині Сассекської були опубліковані в Instagram Кенсингтонського палацу.

Меган Маркл з'явилася в елегантному жовтому платті нижче за коліно від Brandon Maxwell на заході, який влаштували в особняку XVIII століття Мальборо-хаус. Герцогиня супроводжувала чоловіка, принца Гарі.

Фото: новий образ Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal/)

Дружина принца Гаррі - Меган Маркл до весілля була відомою американською актрисою. В "минулому житті" їй неодноразово вдавалося дивувати публіку і модних критиків яскравими і незвичайними луками, однак після весілля все змінилося.

Фото: Меган Маркл з чоловіком на заході (instagram.com/commonwealth_sec)

Всі образи, які демонструвала Меган були досить стриманими і не викликали колишнього захоплення публіки. Вона тричі з'являлася на різних заходах у сукнях-міді пудрових відтінків і один раз з'явилася на публіці легкому платті-халаті світлого кольору. Однак шанувальники це не оцінили і визнали досить нудним.

 

Фото: Меган Маркл з чоловіком на заході (instagram.com/commonwealth_sec)

Схоже, що Маркл вирішила повернути собі колишню славу ікони стилю. На щастя, герцогиня не стала експериментувати з аутфітом і шокувати шанувальників чимось екстраординарним. Вона постала перед публікою в класичній сукні-футлярі довжини міді насиченого жовтого кольору, крім того, образ вдало доповнили класична зачіска і акуратні золоті сережки.

Сукня підкреслила плоский живіт і струнку фігуру брюнетки. До речі, це розвіяло інформацію, яка з'явилася раніше в ЗМІ, про вагітність дружини принца Гаррі.

Нагадаємо, раніше поширилися чутки про вагітність Меган Маркл.

Відео: Хвилюючі подробиці весілля принца

"Як шматок бетону": друг принца Чарльза розкритикував весільну сукню Меган Маркл "Неймовірний комплімент": подруга Меган Маркл "обізвала" Кейт Мідлтон
Теги: платье, Меган Маркл
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся