"Ти моє море": Лоліта показала фільм про свою доньку

Співачка повідомила, що її дочка скоро стане студенткою

Скандальна російська співачка українського походження Лоліта показала фільм про свою доньку. Відео співачка опублікувала на сторінці в Instagram.

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка заявила, що вона не знає, хто такий Олег Сенцов, показала відеофільм про свою дочку.

Відео складене з різних фотографій Єви, дочки співачки, яка нещодавно закінчила школу, отримавши кілька грамот. Лоліта повідомила, що Єва вже подала документи на вступ до ВНЗ.

"Мене багато просили зробити фільм з Евочких фото. Слухаю і корюся! Телефон сам вибрав, що вважав за потрібне. Шкода, коли вона була зовсім маленькою, не було таких мобільників, знімали і проявляли плівку. Боже, як швидко летить час!!! Вже подали документи на вступ! В особі моєї донечки, обіймаю всіх передплатників!", - так підписала відео Лоліта Мілявська.

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya) 29 Чер 2018 в 11:51 PDT

Відомо, що Єва носить прізвище Цекало, хоча третій чоловік співачки шоумен Олександр Цекало не є її рідним батьком. Дівчинка живе з бабусею у Києві.

Нагадаємо, опальна Лоліта заявила, що не знає, хто такий Сенцов.

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яку СБУ на три роки заборонила в'їзд в нашу країну, поскаржилася, що не може приїхати в Київ на випускний дочки, а також заявила, що не знає, хто такий Олег Сенцов.

Що ви не знали про найяскравішу блондинку з ВІА Гри