"У Каті буде вибір": Юрій Горбунов показав свою "шведську сім'ю"

Катя Осадча і Юра Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники Горбунова залишили під його фото іронічні коментарі

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов розвеселив своїх підписників у мережі instagram забавним фото. Так, на знімку Горбунов позує зі своєю зірковою дружиною – незмінною ведучою програми "Світське життя" Катею Осадчою. Але також на фото красується ще один Горбунов! Точніше, його повнорозмірна копія.

"Наша шведська сім'я", - жартома підписав "потрійне" фото Горбунов.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При цьому зазначимо, що повнорозмірна копія телеведучого була зроблена спеціально в рамках нового українського фільму "Скажене весілля", продюсером якої виступає Юрій Горбунов. До речі, в прокаті фільм має з'явитися з 4 жовтня.

Що стосується "потрійного" фото, підписники Горбунова поспішили залишити і свої забавні коментарі під незвичайним знімком.

"Фух! Нарешті у Каті буде вибір", - пише shubinamasha.

"Юри багато не буває", - посміхається iuliiapodgorodetskaia.

"Дуже красива фотографія. Гармонії вам! Катюша – принцеса", - бажає bezhan__a.

"Хах, Юра, конкуренції не боїшся?" – сміється marianna_delacrua.

Скріншот коментарів instagram.com/gorbunovyuriy

"Тепер нас двоє", - підписав фото Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча викликала просто шквал позитивних відгуків, поділившись зі своїми фанатами дуже ніжним і "свіжим" фото в образі "Мавки". Відповідний знімок телеведуча зробила під час святкування Івана Купала (з 6 на 7 липня 2018).

Підписники ведучої чи не в один голос зазначили, що їх улюблениця "казкова".

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