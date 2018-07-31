"У мене почалася паніка": Сергій Бабкін розповів про НП напередодні зйомок у фільмі Зеленського

Кадр зі зйомок (прес-служба)

Артист взяв участь у зйомках нової комедії від студії "Квартал 95"

Музикант і лідер групи 5'nizza Сергій Бабкін взяв участь у новому фільмі студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона". За сценарієм йому дісталася епізодична роль бандита. Сергій розповів про те, як потрапив у проект, і що сталося з його голосом напередодні зйомок.

"Мені зателефонував Володимир Зеленський і запросив у свій фільм, – розповідає Сергій Бабкін. – Коли він мені запропонував зіграти бандита, причому ще й культурного, я відразу погодився. Дуже радий, що Володимир мене покликав зніматися, і зараз я отримую неймовірне задоволення від зйомок. Я взагалі люблю всю команду "Кварталу 95". Дивлюся їхні проекти всією родиною".

За словами Бабкіна, він познайомився з акторами, коли вони його запросили у "Вечірній Квартал" в березні цього року: "Хлопці виявилися в житті такими ж, як я собі їх і уявляв. У мене було відчуття, що ми вже давно знайомі, просто з якихось причин довго не бачилися".

До слова, прямо напередодні зйомок з Сергієм сталося невелике НП – музикант на час втратив голос. "Це сталося зовсім несподівано. Напередодні я виступав на одному збірному концерті, ще вранці перед зйомками на студії в одного друга записував пісню, а потім бац, і голос пропав. У мене почалася паніка, я не міг нормально ковтати. Терміново почав шукати лікаря-фоніатра, який мене, слава Богу, врятував. Вже пізніше я згадав, що могло послужити причиною цього. За чотири дні до того я випив багато холодної води з льодом. Стояла спека, мене мучила спрага. І ось що у підсумку вийшло. Зараз вже все більш-менш, але висновок для себе я зробив. Так що, моя вам порада – холодну воду у спеку пийте з обережністю, а взимку, коли вийде наш фільм, пийте, навпаки, щось тепленьке".

Нагадаємо, прем'єра фільму "Я, ти, він, вона" відбудеться 27 грудня у всіх кінотеатрах України.

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів деталі свого грандіозного туру по Україні.

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