"У мене рак. Втрачати нічого": названий вбивця культового американського репера

Ім'я вбивці Тупака Шакура назвав колишній гангстер

На вбивство Тупака Шакура пролили світло. Так, колишній гангстер Дуейн Кіт Девіс розповів подробиці вбивства культового американського репера.

Як пише The Daily Mail, правду Дуейн вирішив розповісти в одному з епізодів десятисерійного документального фільму Netflix "Нерозкриті: вбивства Тупака і Біггі".

За словами гангстера, Шакура застрелив його власний племінник Орландо "Baby Lane" Андерсон. В цей час Дуейн перебував з убивцею в одній машині. За його словами, причиною вбивства стала особиста сварка: Андерсон намагався вкрасти у члена команди Шакура медальйон банди, за що був побитий репером і його друзями.

"Люди переслідують мене 20 років. Я вирішив висловитися зараз, тому що у мене рак. Втрачати нічого. Я хочу правди", - зізнався документалістам колишній злочинець.

Зараз продюсери фільму просять поліцію самостійно допитати Девіса. А от самого ймовірного вбивцю притягнути до суду вже не вдасться: він був убитий в перестрілці в Лос-Анджелесі ще в 1998 році.

Відео: YouTube/2PacVEVO

Тупак Шакур вважається одним з найвпливовіших реперів всіх часів. Він був убитий в 1996 році. Тіло Тупака було кремовано, а частина праху була змішана з марихуаною і викурена його друзями.

Раніше відомий комік з США висміяв інсценування вбивства Бабченка.

Відео: РБК-Україна