Учасницю популярного шоу знайшли мертвою

Поліція припускає, що дівчина скоїла самогубство

У середу, 4 липня виявили тіло учасниці шоу "Дом-2" Поліни Лобанової. Про це повідомила її сестра Василиса на своїй сторінці в Instagram.

1 липня Поліні Лобанової виповнилося 20 років. Вона шумно і весело відсвяткувала свій день народження. А вже вранці, 4 липня, її виявили у ванній чужої квартири, в якій вона була разом зі своїм бойфрендом.

Скріншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Сестра загиблої зізналася, що вона не знайома з молодим чоловіком, з яким Лобанова проводила час.

Скріншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Сестра Поліни Василиса, яка по суті її і виростила після смерті батьків опублікувала повідомлення, в якому повідомляє про смерть Поліни.

Скріншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

"Я не вірю, господи, за що? У мене зараз серце зупиниться!" - написала Василина.

Скріншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Вона також попросила фінансової допомоги для організації похорону.

"У нас немає батьків, я її виховувала. Вона з'їхала від мене, захотіла дорослого життя. Мені подзвонили з поліції", - додала сестра Поліни.

Скріншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

В поліції розглядають версію самогубства.

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