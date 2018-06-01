Вчені створили фільм, який глядачі можуть контролювати своїм мозком

Фільм буде підлаштовуватися під активність мозку

Британський вчений з університету Ноттінгема Річард Рамчерн винайшов фільм під назвою "Момент", сюжет якого змінюється в залежності від активності мозку глядачів. Для того, щоб зчитувати ці дані, було винайдено спеціальну програму. Про це повідомляє Daily Mail.

Фільм розповідає про антиутопічне майбутнє і показує, як штучний інтелект може стати головною небезпекою для людства. "Гарнітура зчитує невеликі електричні сигнали, що викликаються імпульсами нейронів в мозку. З цього ми отримуємо інформацію про увагу глядача, яка по Bluetooth потрапляє в комп'ютер. Там створена мною система вибере різні варіанти розвитку сюжету в залежності від коливання уваги", - розповів винахідник.

Тривалість стрічки становить 27 хвилин. Прем'єра "Моменту" запланована на 7 червня.

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