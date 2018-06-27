Українка купила особняк Кардашьян в обмін на дивну умову: деталі угоди

Дружина американського бізнесмена зобов'язала зірку надавати певні послуги

Українка Марина Актон в листопаді 2017 року купила будинок знаменитої американської світської левиці Кім Кардашьян та її чоловіка репера Каньє Уеста. З'явилися деталі дивної угоди. Про це повідомляє The Blast.

Мільярдерка придбала особняк у зоряної пари в елітному районі Лос-Анджелеса за майже 18 млн доларів, хоча спочатку будинок коштував 9 млн. Виявилося, що ціна зросла в два рази через незвичайну умову.

Під час укладання угоди українка зобов'язала Кім активно рекламувати її в соцмережах, ділитися спільними фото з нею і всіляко сприяти просуванню її музичної кар'єри.

За даними видання, Кардашьян виконує цю умову, і періодично згадує Актон в своїх публікаціях. Також їх нерідко можна побачити разом на різних світських заходах. Крім того, Кардашьян відвідує презентації нових кліпів Актон.

Відзначається, що в будинок Кардашьян і Уеста українка так і не переїхала. Актон нещодавно знову виставила придбаний в 2017 році особняк на продаж, оцінивши його в 18 мільйонів доларів.

Журналісти з'ясували, що раніше дівчина працювала в Україні під іншим прізвищем. Вона займала посаду помічниці колишнього Генпрокурора України Святослава Піскуна.

Дівчина вийшла заміж за впливового американського бізнесмена і почала кар'єру співачки.

Раніше повідомлялося, що українка купила розкішний особняк Кім Кардашьян і Каньє Уеста.

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