Українки завоювали міжнародний конкурс краси в Латвії (фото)

У Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

Анна Гомонова стала обличчям Mrs. Elite Beauty Queen, а три конкурсантки з України отримали корони

У Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018, обличчям якого стала українська красуня, співачка, телеведуча та художниця Анна Гомонова.

Рекордсменка України за кількістю перемог на міжнародних конкурсах краси цього разу виступила в ролі International Ambassador і ведучою фінального шоу конкурсу.

Анна Гомонова (фото: Master Management)

"Для мене це був цікавий досвід. Не треба було ні з ким конкурувати, але я увійшла в оргкомітет конкурсу і відчувала величезну відповідальність і за технічні моменти, і за учасниць. З дівчатами у нас були уроки дефіле, ми проводили благодійні заходи і виступали на світських. До того ж я завжди намагалася допомагати конкурсанткам, грунтуючись на своєму досвіді, підказувала, які купальники і вбрання краще вибрати, на що варто звернути увагу перед виходом. Адже дуже часто те, що виграшно виглядає в житті - втрачається на сцені", - розповіла Анна.

Анна Гомонова (фото: Master Management)

Відзначимо, що попередній відбір конкурсу пройшли 25 претенденток із США, Швейцарії, Ізраїлю, Росії, Білорусії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Голландії та України, які вступили в боротьбу за головну корону Mrs. Elite Beauty Queen. Варто відзначити, що нашу країну представляло одразу кілька учасниць і саме вони отримали найвищі нагороди.

В Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

Учасниць чекали 6 конкурсних днів: шоу талантів, фотосесії, екскурсії, світські раути, а також гранд-фінал, що складається з виходів у купальниках, джинсах і майках, національних костюмах та вечірніх сукнях. Окремий конкурсний день був присвячений самопрезентації конкурсанток. Дівчата представили документальні міні-фільми про своє життя, сім'ї та роботі.

В Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

За підсумками конкурсу - всі учасниці отримали корони, призи від спонсорів, колосальний досвід і пропозиції взяти участь в інших б'юті-шоу. А латвійські організатори Mrs. Elite Beauty Queen, яка підкорила дирекцію конкурсу своїм яскравим виступом на Mrs Top of the World в Індії в 2016 році, назвали Анну Гомонову своїм талісманом і музою. Співпраця з українською красунею вони планують продовжити на постійній основі.

В Латвії пройшов конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

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