Українська дівчина Бонда вразила мережу зворушливим фото

Актриса поділилася спогадами про своє рідне місто

Відома актриса і модель українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, вразила мережу спогадом про своєму рідному місті. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Спогад з мого рідного міста", - підписала вона фото.

Звернемо увагу, що на самому зображенні Куриленко їсть черешню. Також вона зізналася, що сумує і любить свою країну.

Фото: скнишот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Уточнимо, що вона народилася в українському місті Бердянськ в 1979-му році, в якому прожила 16 років. Після цього полетіла в Париж, де почала кар'єру моделі.

Фото: Куриленко з черешнею (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

У той же час користувачі мережі не змогли пройти повз поста Куриленко, запросивши її відвідати рідне місто.

Фото: Куриленко з черешнею (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Черешня вже знову досягла. Приїжджайте додому", - написала користувач Анастасія Несен.

"Пишаємося землячкою", - підкреслив юзер Надія Хоменко.

"Гарні спогади", - вважає користувач Дмитро Мох.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

До речі, відома актриса і модель українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, вирішила привітати Іnstagram своїх фанатів з Великоднем, чим обурила користувачів соцмережі. У відповідь на привітання, користувачі з України з обуренням написали, що вони їдять не "кулічі", а "паску". "В Україні не кулічі, а паска", - пише юзер natasha0473.

Також користувачі Ользі нагадали, що Великдень для православних українців ще не настав (1 квітня Великдень святкували християни західного обряду, 8 квітня – християни східного обряду – православні та греко-католики.).

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