Українська співачка виступила в Москві на дні народження Григорія Лепса

Фото: Григорій Лепс (instagram.com/gvleps)

Співакові виповнилося 56 років

Знаменита українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, виступила на концерті в Москві. Відео з виступу співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Приводом для виступу став день народження улюбленого співака президента РФ Володимира Путіна – Григорія Лепса. Відомому російському артисту виповнилося 56 років.

Скріншот фото (instagram.com/gvleps)

На заході в Москві, яке відбулося ввечері 16 липня, в СК "Олімпійському" зібралися друзі Григорія Лепса, які зі сцени виконали його найвідоміші хіти. Відомо, що серед гостей були Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Макс Фадєєв, Діана Арбеніна, Микола Басков і Діма Білан.

Світлана Лобода виконала композицію "Щур-ревнощі".

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial) 16 Лип 2018 в 10:56 PDT

Шанувальники оцінили виконання пісні Григорія Лепса Світланою і написали, що вона була чудова.

"Ви просто богиня!", "Ви будь-яку пісню круто співаєте. Ви суперзірка", "Запалила вчора", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Світлана Лобода розсекретила ім'я новонародженої доньки, яка народилася 24 травня в елітному госпіталі Лос-Анжелеса. Дівчинку назвали Тільдою.

Це друга дитина відомої співачки Світлани Лободи. У неї є старша дочка – Евелина від цивільного шлюбу з танцюристом Андрієм Царем.

Про батька Тільди співачка не поширюється, але ЗМІ припускають, що це – лідер німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, з яким Світлана познайомилася на фестивалі в Баку.

Відео: STYLER.rbc.ua