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Українські артисти зібралися на музичний фестиваль в Росію

STYLERЗірки        07.06.2018 - 22:02
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

"Дика м'ята" – один з найбільших музичних фестивалів в РФ

Українські групи - YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало" зібралися виступити в Росії. Вони хочуть відвідати російський фестиваль "Дика м'ята-2018", який пройде в Тульській області (село Бунирево) з 9 по 11 червня. Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

Скріншот російського сайту фестивалю

З усіх зазначених артистів - сама известная гурт "Валентин Стрикало". Українська музична група, заснована в 2010 році солістом Юрієм Капланом, який отримав популярність після запису серії видеобращений до зірок шоу-бізнесу від імені наївного провінційного хлопця "Валентина Стрикало з села Бурільцево".

Скріншот: "Валентин Стрикало" (youtube.com/Музичний Бункер)

У програмі також зазначено ім'я української співачки, учасниці шоу "Х-фактор-6" Аліни Паш, однак вона скасувала свою участь.

"Дика м'ята" – один з найбільших музичних фестивалів у Росії. У цьому році на трьох сценах виступлять понад 70 музикантів з різних країн.

Раніше повідомлялося, що в Києві скасували концерт українського співака Віталія Козловського після того, як він виступив 9 травня в Москві.

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Теги: украинские артисты
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