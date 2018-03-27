Українські зірки висловили співчуття жертвам пожежі в Кемерово

За останніми даними загинуло 64 людини

Українські співачки висловили свої співчуття родичам загиблих у пожежі ТЦ "Зимова вишня" в російському місті Кемерово. Так, наприклад Оля Полякова написала пост у себе в Instagram.

"Яка страшна трагедія...подумайте про них і давайте просто помовчимо....", - написала Полякова.

Скріншот (instagram.com/polyakovamusic)

Колишня учасниця "ВІА Гри" Анна Седокова також сумує про страшну трагедію в Росії.

"Я не знаю, як жити далі. Це я. Я далеко від Кемерово. Я боюся навіть думати, що відчувають батьки. Сьогодні ми всі ревем. Намагаємося не дивитися відео, але кожну хвилину перевіряємо новини і сподіваємося, що це помилка, що спасуться, що знайдуть. А найбільше я боюся, що завтра настане новий день, і всі забудуть. Що завтра за чиєїсь злочинної недбалості і бажання легких грошей, інші життя знову під загрозою. Я раніше дуже боялася зайвий раз запитати, здатися стервом, а треба було... Де у вас план евакуації? Де автоматичні пожежні сигналізації, які заливають весь водою у разі небезпеки? Працюють? Та і як взагалі можна будувати в 2018 році торгові центри без таких систем? У всіх У нас мільйон питань, і ми хочемо знати відповіді! А найбільше, їх хочуть знати батьки. Ми, представники мас медіа нового покоління, не будемо мовчати, тому що це і мої діти! Це і мої дорослі! Сьогодні #яКемерово і не важливо скільки мені років, де я народилася і хто я. Ми будемо ставити питання і шукати відповіді. Писати, можливо для когось дурні пости, але ми будемо робити те, що можемо! Кожен з нас! Я давно прочитала одну фразу- "Коли хтось помирає, він не зникає. Його ставати просто не видно...". Бережіть себе і того, кого ви любите..." - написала Седокова Instagram.

Скріншот (instagram.com/annasedokova)

Учасниця групи "Неангели" Слава Камінська також висловилася про трагдии.

"У мене шок... Слова зайві... Сил вам", - написала Камінська в Instagram.

Нагадаємо, що відомий співак висловився про трагедію в Кемерово.