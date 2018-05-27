Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)

У Росії пройшла церемонія вручення музичної премії

У суботу, 26 травня, відразу кілька українських виконавців "засвітилися" на церемонії вручення російської музичної премії RU.TV. Відповідні знімки були опубліковані на сторінці заходу в Instagram.

Так, серед виконавців можна було помітити Ані Лорак, яка зі своїм шоу "Діва" перемогла в номінації "Краще концертне шоу".

Фото: Ані Лорак на церемонії в Росії (instagram.com/ru_tv)

У той же час Макс Барських отримав нагороду "кращий відеокліп" за ролик "Моя любов".

Фото: Макс Барських на церемонії в Росії (instagram.com/ru_tv)

Більш того, також на церемонії можна було помітити Віру Брежнєву, Анну Сєдокову й Нікіту Алексєєва. Всі вони залишилися без нагород, хоча і були на них номіновані.

Фото: українські виконавці на російської музичної премії (instagram.com/ru_tv)

До речі, відомий український співак Макс Барських виступив у столиці країни-агресора з однією зі своїх нових пісень. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора дуже довго засипав та ще й з посмішкою на обличчі. Спасибі за вашу любов. Відчув кожного", - підписав він.

На опублікованих кадрах видно, що український співак в рамках свого виступу використав великий червоний череп, що розсувається. Більш того, незадовго до свого концерту, Барських виступив на програмі "Вечірній Угрант".

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала матір'ю, згадала про поцілунки Макса Барського. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це був дійсно красивий номер. Що ж нас чекає в цьому році?" – написала зірка і опублікувала фрагмент відео.

На кадрах відображено закулісся виступи зірок у 2017 році. Під час виконання самої пісні Макс Барських раптово поцілував Світлану Лободу. До речі, чутки про те, що співак закохався в зірку, ходять давно. У 2008 році на проекті "Фабрика зірок" він порізав собі вени прямо на сцені.

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