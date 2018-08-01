Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на "Нову хвилю 2018"

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Конкурс відбудеться восени в Сочі

Відомі українські виконавці знову відправляться в Росію. Ані Лорак, Світлана Лобода і Alekseev виступлять в Сочі на конкурсі "Нова хвиля 2018". Про це повідомляється сторінці newwave official в соцмережі Instagram, а також на сайті конкурсу.

Відкриття конкурсу відбудеться 4 вересня. Кароліна Куєк і Микита Алексєєв виступлять на гала-концерті. На одній сцені з ними будуть співати російські зірки: Філіп Кіркоров, Микола Басков, Валерія, Валерій Меладзе, Крістіна Орбакайте, Діма Білан, Сергій Лазарєв, Баста, Jah Khalib та інші.

Фото: Ані Лорак і Микита Алексєєв (instagram.com/alekseev_officiel)

Ані Лорак має намір виступити на російській сцені кілька разів: 6, 7 і 9 вересня.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Alekseev, крім дня відкриття, буде розважати публіку в перший конкурсний день - 5 вересня.

Loboda виступатиме на російській сцені на третій конкурсний день - 8 вересня, і на закритті конкурсу, яке відбудеться 9 вересня.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншоти (newwavestars.eu)

Скріншот поста (instagram.com/newwave_official)

Раніше повідомлялося, що Лобода засвітилася на фестивалі забороненого в Україні ресурсу.

До речі, з'явилася нова інформація про зраду чоловіка Ані Лорак. У мережі розповіли про таємничу незнайомку.

Нещодавно Ані Лорак станцювала на вечірці з Кіркоровим і Басковим.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)