Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на "Нову хвилю 2018"

STYLER Зірки 01.08.2018 - 15:12
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak) Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Конкурс відбудеться восени в Сочі

Відомі українські виконавці знову відправляться в Росію. Ані Лорак, Світлана Лобода і Alekseev виступлять в Сочі на конкурсі "Нова хвиля 2018". Про це повідомляється сторінці newwave official в соцмережі Instagram, а також на сайті конкурсу.

Відкриття конкурсу відбудеться 4 вересня. Кароліна Куєк і Микита Алексєєв виступлять на гала-концерті. На одній сцені з ними будуть співати російські зірки: Філіп Кіркоров, Микола Басков, Валерія, Валерій Меладзе, Крістіна Орбакайте, Діма Білан, Сергій Лазарєв, Баста, Jah Khalib та інші.

Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;

Фото: Ані Лорак і Микита Алексєєв (instagram.com/alekseev_officiel)

Ані Лорак має намір виступити на російській сцені кілька разів: 6, 7 і 9 вересня.

Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Alekseev, крім дня відкриття, буде розважати публіку в перший конкурсний день - 5 вересня.

Loboda виступатиме на російській сцені на третій конкурсний день - 8 вересня, і на закритті конкурсу, яке відбудеться 9 вересня.

Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;
Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;
Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;
 

Скріншоти (newwavestars.eu)

Українські зірки знову виступлять в Росії: артисти їдуть на &quot;Нову хвилю 2018&quot;

Скріншот поста (instagram.com/newwave_official)

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Теги:  Ані Лорак,  Світлана Лобода,  ALEKSEEV