Українські зірки засвітилися на фестивалі Лайми Вайкуле (фото)

Каменських, Ані Лорак і Alekseev заспівають на одній сцені з Кіркоровим і Пугачовою
Настя Каменських, Ані Лорак, Нікіта Алексєєв та інші зірки приїхали до Латвії на відкриття фестивалю відомої радянської та латвійської естрадної співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". У мережі з'явилися фото зірок. Відповідні знімки опубліковані на сторінці "starhit.ru" в соцмережі Instagram.
Каменських обрала для заходу яскраве вбрання з відкритими ногами і сідницями.
Фото: Настя Каменських instagram.com/starhit.ru)
Ані Лорак (Кароліна Куєк) постала перед публікою в чорному латексному комбінезоні, який ефектно підкреслює фігуру зірки.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/starhit.ru)
Фото: Микита Алексєєв (instagram.com/starhit.ru)
На відкритті Настя Каменських зустрілася зі скандальною Лолітою. Співачки обнімалися.
Скріншот (instagram.com/starhit.ru)
Фото instagram.com/starhit.ru
Скріншот поста (instagram.com/starhit.ru)
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Також на фестивалі виступлять Олександр Ревва, Віра Брежнєва і танцювальний колектив Freedom-ballet, грузинські артисти, а серед російських зірок – Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Тамара Гвердцителі та інші.
До речі, Ані Лорак жорстко розкритикували за невдале фото.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)