Українські зірки засвітилися на фестивалі Лайми Вайкуле (фото)

Фото: facebook.com/Laima-Vaikule

Каменських, Ані Лорак і Alekseev заспівають на одній сцені з Кіркоровим і Пугачовою

Настя Каменських, Ані Лорак, Нікіта Алексєєв та інші зірки приїхали до Латвії на відкриття фестивалю відомої радянської та латвійської естрадної співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". У мережі з'явилися фото зірок. Відповідні знімки опубліковані на сторінці "starhit.ru" в соцмережі Instagram.

Каменських обрала для заходу яскраве вбрання з відкритими ногами і сідницями.

Фото: Настя Каменських instagram.com/starhit.ru)

Ані Лорак (Кароліна Куєк) постала перед публікою в чорному латексному комбінезоні, який ефектно підкреслює фігуру зірки.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/starhit.ru)

Фото: Микита Алексєєв (instagram.com/starhit.ru)

На відкритті Настя Каменських зустрілася зі скандальною Лолітою. Співачки обнімалися.

Скріншот (instagram.com/starhit.ru)

Фото instagram.com/starhit.ru

Скріншот поста (instagram.com/starhit.ru)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Також на фестивалі виступлять Олександр Ревва, Віра Брежнєва і танцювальний колектив Freedom-ballet, грузинські артисти, а серед російських зірок – Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Тамара Гвердцителі та інші.

До речі, Ані Лорак жорстко розкритикували за невдале фото.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)