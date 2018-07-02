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Українським артистам, які гастролюють в РФ, придумали покарання

STYLERЗірки        02.07.2018 - 11:51
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Законопроект про гастролі зірок у Росії зареєстрований на початку березня

Українські зірки повинні будуть повідомляти СБУ про будь-які заходи, які плануються в РФ. Про нові закони та перспективи їх прийняття в інтерв'ю "Апострофу" розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Він зазначив, що законопроект про гастролі українських зірок в Росії зареєстрований на початку березня. Кириленко уточнив, що таких законопроектів насправді три.

"Базовий – зміни в Бюджетний і Податковий кодекси, його внесли депутати від практично всіх демократичних фракцій, не лише двох фракцій коаліції, але і фракцій, що входили в попередню коаліцію, а також позафракційні депутати. І навколо нього ще як ідеї точилися дебати, ще тоді, коли ми його презентували в лютому, бо це ж резонансне питання. Врегулювати жорстким шляхом у нас всі закликають, але коли доходить до справи, то починаються дискусії!" - сказав віце-прем'єр.

Кириленко пояснив, що законопроект встановлює те, що гастролюють в РФ зірки повинні повідомляти СБУ про участь у всіх заходах, запланованих в країні-агресорі.

Після чого СБУ звертається в орган, що веде спеціальний реєстр осіб, які гастролюють в РФ. На підставі реєстру телебачення титрує виступ або кліп такого артиста написом про те, що він їздить у країну-агресор. На радіо це будуть робити через голосове повідомлення. Також будуть титруватися рекламні оголошення та афіші.

"Плюс я запропонував ввести гастрольний збір 20%, який стягуватиметься з кожного заходу, в якому беруть участь виконавець або виконавці, занесені до реєстру осіб, які гастролюють на території держави-агресора. І цільовим чином ці кошти повинні йти на підтримку обороноздатності nf національної безпеки України. У зв'язку з цим вносяться зміни в Податковий і Бюджетний кодекси", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що російські зірки виступили в окупованому Донецьку.

"В музиці самий кайф – це живий експромт. Особливо коли так несподівано згадуєш добрі пісні, які дуже навіть добре знаєш. Дякую хлопці за такий несподіваний і дуже веселий вечір!" – підписала зірка ролик.

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Теги: Зірки, гастроли, Вячеслав Кириленко
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