Український футболіст прикрасив обкладинку іспанського видання

Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)

Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив на обкладинку Marca

Голкіпер збірної України Андрій Лунін, який нещодавно підписав контракт з мадридським "Реалом", став центральною фігурою в новому випуску авторитетної газети Marca.

Так, 19-річний українець потрапив на першу шпальту видання. Крім того, Андрій захопив журналістів газети, які вірять у те, що екс-воротар луганської "Зорі" зможе нав'язати серйозну боротьбу конкурентам за місце у воротах іспанського суперклубу.

Зокрема, Marca вважає Тібо Куртуа, Кейлора Наваса і Андрія Луніна головними претендентами на позицію голкіпера і називає їх "тріо мрії".

Андрій Лунін на обкладинці Marca (фото: twitter.com/marca)

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що "Реал" планує віддати Луніна в оренду в разі купівлі Куртуа. Це буде зроблено з метою надання ігрового часу 19-річному українцю. На українського футболіста вже претендує "Ельче", який за підсумками минулого сезону завоював путівку в Сегунду - другий по силі іспанський дивізіон.

Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)

Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)

Андрій Лунін (фото: instagram.com/realmadrid)

До речі, Лунін провів дебютне тренування в мадридському "Реалі" і вразив фанатів.

Відео: РБК-Україна