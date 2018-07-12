Український співак у новому відео влаштував перегони по місту за Жінкою-кішкою

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Ivan NAVI представив кліп на новий трек "Це Вона (Зірка)"

Популярний український співак Ivan NAVI представив відеокліп на свою нову пісню "Це Вона (Зірка)". Це вже шоста відеоробота, яку молодий музикант презентує за такий короткий час - два роки.

Герой Ivan NAVI живе у звичному для нього ритмі - у нього є кохана дівчина, друзі, з якими він на одній хвилі. Але в одну ніч він зустрічає на вулицях міста Жінку-кішку, яка зникає від нього на швидкому байку. Тільки один погляд очі в очі перевертає його світ з ніг на голову. Герою доводиться вибирати - йти звичним шляхом - бути разом з дівчиною, яку він любить, чи піддатись спокусі і знайти загадкову Жінку-кішку.

Але цей кліп не тільки про кохання, це ще й танцювальна історія. Танці тут цілком уособлюють внутрішню боротьбу головного героя. Кожен танцюрист - це оголена емоція, нерв. Вони разом створюють особливий ритм його світу, який після фатальної зустрічі ніколи вже не буде колишнім.

"Якщо хочеш зірку, я тобі дістану, якщо маєш іскру - я її підпалю". Ми як сірники можемо "запалювати" один одного, надихати, змінювати разом цей світ. Якщо ти бачиш іскру в очах навпроти, тоді перед лицем вибору розумієш, що вибір, насправді, ти вже зробив", - прокоментував кліп музикант.

Кліп на пісню "Це Вона (Зірка)"

Текст пісні "Це Вона (Зірка)":

Якщо хочеш зірку – я тобі дістану,

Якщо маєш іскру – я її підпалю,

(Це немов дежавю)

Ти і не помітиш, як стрибнемо з краю.

А не маєш щастя – я тобі дарую.

Це не наше місто – ми його нервуєм.

Ця мелодія, і звучить вона

Це вона, це вона з розуму звела,

Це вона, це вона все захмарила.

І несе течія мене в ті края,

Де ніч і день – між нами полум'я.

Якщо хочеш зірку – я тобі дістану,

Якщо маєш іскру – я її підпалю.

(Це немов дежавю)

Ти і не помітиш, як стрибнемо з краю.

Пролітають ночі так несамовито,

Місто бачить зорі, що твої невічно

Неважливо буде, я з тобою буду,

Ти зі мною будеш – я з тобою буду.

Ми помилково втратили час,

Дивлюсь у пастку – не хочу йти назад

Ці очі, немов капкан,

Щоночі я бачу, як

Тремтить у моїх руках

Ніжна зірка моя.

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