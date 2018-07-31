"Україну я люблю": Каменських відверто висловилася про патріотичну позицію

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських підкреслила, що кожен повинен займатися своєю справою і через неї сприяти розвитку своєї країни

Виконавиця Настя Каменських – NK – розповіла, що для неї означає бути патріотом. Так, за словами української співачки, для неї патріотизм — це любити свою країну і свій народ. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Також співачка підкреслила, що кожен повинен займатися своєю справою і через неї розповідати про країну.

"Для мене патріотизм — це любити свою країну і свій народ, і з любов'ю до них йти через свою справу, через своє призначення бути їм корисними. Кожен робить свою справу, я бачу в своїй музиці спосіб розповісти про країну. Мої пісні ось вже 12 років слухають в різних країнах, і всі, хто знає, що Настя Каменських з Києва, дізнаються трохи більше про Україну", — розповіла Настя.

Крім того, співачка також згадала і свій особистий бренд по виробництву спортивного одягу — NKsport. За її словами, розвиваючи тут, в Україні, свій бізнес, вона також зі своєю бік підтримує українську економіку.

"Важливо підтримувати економіку країни, розвивати бізнес в нашій країні, я пишаюся тим, що мій NKsport — бренд українського виробництва, його співробітники — українці, ми даємо робочі місця нашим громадянам, ми надаємо можливість для розвитку і фешн-індустрії, а також підтримуємо ЗСЖ і спортивний дух українців", — каже Каменських.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

В одному з відповідей співачка відверто зізналася, що любить Україну і відчуває особливий зв'язок з рідним Києвом.

"Україну я люблю, адже я народилася в Києві, я відчуваю особливу зв'язок тут. Вважаю, що сучасна людина відкрита цілому світовы, знаходить у кожній ментальності щось близьке, надихаюче. Принаймні мені подобається знаходити в національних ідентичність різних країн щось своє, адже я людина космополіт", - розповіла українська виконавиця.

Зазначимо, що протягом семи років Настя жила і навчалася в Італії. При цьому на запитання, чи хотіла б співачка ще раз спробувати пожити тривалий час в іншій країні, Каменських узагальнено обрала Латинську Америку.

"Мені цікаво відкрити для себе Латинську Америку. Причому не як класичний турист, а зануритися в місцеву культуру, перейнятися місцевим поглядом на життя. Є в ній щось особливе. Щоб легше було це робити, зараз вчу іспанську", — повідомила Настя.

Нагадаємо, раніше Каменських розповіла, чи хотіла б вона піти в політику. При цьому співачка впевнена, що кожен повинен займатися своєю справою.

Відзначимо, на даний момент одна з топ-новин, пов'язана з творчістю співачки, — її новий дует з Любов'ю Успенською. Нещодавно співачки представили загальну романтичну композицію "Ти ж не забув".

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