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Українська пісня 2018: названі перші хедлайнери грандіозного проекту

STYLERЗірки        31.05.2018 - 17:54
У Львові пройде "Українська пісня 2018" (фото: прес-служба)
У Львові пройде "Українська пісня 2018" (фото: прес-служба)

Концерт відбудеться напередодні двадцять сьомої річниці незалежності України

Національний телепроект "Українська пісня", який в цьому році відбудеться 18 серпня на "Арені Львів", оголосив імена перших хедлайнерів. Так, на сцені проекту виступлять групи "Воплі Відоплясова", "Ріаnобой", О.Torvald, а також співачка Alyosha.

Зараз оргкомітет тримає в інтризі імена ще 13 популярних виконавців та гуртів, які виступатимуть у масштабному пісенному шоу.

 

У Львові пройде "Українська пісня 2018" (фото: прес-служба)

Як розповіли в прес-службі "Української пісні", разом із зірками в той вечір на сцену вийдуть молоді артисти - десять переможців відбіркового туру, який зараз триває. В цілому проект об'єднає в одному концерті 27 виконавців.

"Українська пісня 2018 - це новий масштаб, кардинально інший рівень і незмінна мета: пошук нових яскравих облич на українській музичній сцені. За місяць прийому заявок до оргкомітету надійшло понад 200 анкет від молодих співаків та гуртів", - розповіли організатори.

Афіша проекту (прес-служба)

Україномовні пісні в різних жанрах (мейнстрім-поп, танцювальна музика, рок та інші) приймаються до 15 червня. Заповнити анкету учасника Національного проекту "Українська пісня" можна тут.

Раніше фестиваль BELIVE оголосив повний лайнап української сцени.

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Теги: украинская музыка, Вопли Видоплясова, Pianoбой, O.Torvald
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