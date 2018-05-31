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Уляна Супрун зустрілася з Елтоном Джоном у Києві (фото)

STYLERЗірки        31.05.2018 - 11:53
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

З сером Елтоном говорили про трансформації системи охорони здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зустрілася з бритнским співаком Елтоном Джоном, який прилетів до Києва в рамках благовторительной акції. Про це повідомляється на сторінці Супрун Facebook.

"Зустрілися з сером Елтоном Джоном під час його візиту до України. Дуже ціную те, що він робить для підтримки українців, зокрема у боротьбі зі СНІДом. Коли фігура такого рівня долучається до вирішення проблем наших громадян - це надзвичайно важливо. Ми говорили про трансформацію системи охорони здоров’я та попросила також допомогти на міжнародному рівні відстоювати права українців, які перебувають на окупованих територіях і вимагати належної медичної допомоги та звільнення бранців Кремля, яких утримують за політичними мотивами", - повідомила Супрун.

Уляна підкреслила, що українці дуже потребують підтримки міжнародного співтовариства. Українці, які живуть на окупованих територіях і перебувають у в'язницях РФ, не мають шансу отримати медичні послуги. Зокрема, на території Криму МОЗ РФ заборонило заміну підтримуючу терапію для пацієнтів, в результаті чого вони починають знову вживати наркотики, що призводить до передозування і самогубств.

Фото: Елтон Джон у Києві (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що в Києві Елтон Джон зустрівся з дитиною, якого хотів усиновити дев'ять років тому.

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Теги: Элтон Джон, Уляна Супрун
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