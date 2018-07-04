Помер відомий гуморист та зірка КВН

Артистові було 33 роки

У російському місті Владикавказ помер Аслан Алборов – учасник команди КВН "Піраміда". Про його смерть повідомляє телеграм-канал Super.

Аслан Алборов був учасником КВН "Піраміда" з 2004 по 2010 рік, після чого зайнявся своєю кар'єрою окремо від команди. Останні роки він успішно працював телеведучим на північно-осетинському телеканалі.

Фото: Аслан Алборов (vk.com АЛЕКСЕЙ СВЕТЛОВ)

"Зірка КВН помер на 34-му році життя. Учасник команди "Піраміда" Аслан Алборов помер сьогодні вночі у Владикавказі. Про причини смерті гумориста поки не повідомляється. Алборов з "Пірамідою" брав участь у КВК з 2004 по 2010 роки. Останнім часом він працював на телеканалі "Осетія-Іристон", - сказано в повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється. Дата і місце похорону будуть відомі пізніше.

Скріншот (t.me/SuperRu)

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