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Померла відома російська актриса

STYLERЗірки        02.07.2018 - 16:21
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Їй було всього 47 років

В Росії померла відома театральна актриса Ольга Лозова. Про це повідомили на сайті театру, в якому актриса працювала майже 20 років.

У Санкт-Петербурзі померла відома театральна актриса Ольга Лозова. Їй було всього 47 років.

Відомо, що артистка померла після тривалої хвороби.

Фото: Ольга Лозова (muzcomedy.ru)

Ольга Лозова народилася 22 червня 1972 року в місті Енгельсі, Саратовської області.

Закінчила Саратовську консерваторію і Томське музичне училище. У 1999 році увійшла в трупу Театру музичної комедії в Санкт-Петербурзі, де пропрацювала майже 20 років.

Колеги розповідають, що Ольга володіла яскравим почуттям гумору, була прекрасною характерною актрисою і її називають однією з найяскравіших зірок Театру музичної комедії.

"Актриса з яскравим почуттям гумору, тяжіє до створення характерних ролей, по праву визнана улюблениця петербурзької публіки, одна з найяскравіших зірок Театру музичної комедії - такою вона була на сцені. Тендітна, жіночна і надзвичайно сильна духом - такою вона була і залишиться в пам'яті друзів і колег", - йдеться у некролозі.

Вона зіграла Кармелу в "Доньї Жуаните", Ізабеллу в "Віденських зустрічах", Мабель Гібсон "Містера Ікса" і безліч інших яскравих ролей.

У 2004 році Ольга Лозова здобула I премію на Міжнародному конкурсі артистів оперети імені Михаиля Водяного в Одесі.

Нагадаємо, загинула відомий український журналіст і рекламіст.

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Теги: актриса, умерла, умер
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