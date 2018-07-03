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Померла знаменита радянська співачка

STYLERЗірки        03.07.2018 - 10:13
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

Зірка померла на 65-му році життя

Померла відома радянська і вірменська співачка Надія Саркісян. Про це повідомляє Sputnik Вірменія з посиланням на єреванський медцентр "Наїрі".

Медичний центр 64-річну зірку екстрено госпіталізували після різкого погіршення стану. Вона кілька років боролася з онкологією.

Фото: Надія Саркісян (facebook.com nadezhda.sargsyan)

Кар'єра Надії Саркісян почалася з ансамблю "Серпантин". У ньому також виступала російська співачка Лариса Доліна.

У 1977 році Саркісян запросили в ансамбль Костянтина Орбеляна. Там вона пропрацювала 10 років.

Відео: Надія Саркісян (youtube.com/Валентин Іванович)

Співачка була одружена з джазовим піаністом Давидом Беджаняном. У шлюбі у них народилася дочка Емма, яка також стала музикантом. Емма Беджанян – одна з найпопулярніших співачок у Вірменії. Її також називають поп-принцесою. У 2011 році Емма представляла Вірменію на конкурсі Євробачення, але не пройшла у фінал.

Раніше повідомлялося, що померла відома російська актриса.Відомо, що артистка померла після тривалої хвороби.

Колеги розповідають, що Ольга володіла яскравим почуттям гумору, була прекрасною характерною актрисою і її називають однією з найяскравіших зірок Театру музичної комедії.

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Теги: умерла, смерть
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