"Молодець": в мережі показали, як проходить ранок Тіни Кароль та її сина (відео)

З'явилося відео із заміського будинку співачки
Відома українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) та її син Веніамін вранці читають молитву. У мережі показали, як син співачки, стоячи в своїй кімнаті в селищі Зазим'я Київської області, звертається до Бога. Відповідне відео опубліковане на фан-сторінці Тіни Кароль у соцмережі Instagram.
"Ранок Тіни Кароль та її сина Веніаміна!" – відзначили в мережі.
Відео: Син Тіни Кароль читає молитву (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Які ви молодці", - прокоментувала одна з користувачів.
"Синок молодець", - додали в мережі.
Варто відзначити, що деякі вважали це відео "показухою".
"Навіщо таке публікувати?" – запитала Петрик Ірина.
Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)
Нагадаємо, 15 червня 2008 Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Пара обвінчалася в Києво-Печерській лаврі. 18 листопада 2008 року співачка народила сина Веніаміна.
На жаль, 28 квітня 2013 року у віці 32 років Євген Огір помер. Причиною трагедії став рак шлунка. У продюсера також є син Євген від першого шлюбу.
Раніше Тіна Кароль відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві.
До речі, Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта.
Тіна Кароль повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.
А нещодавно Тіна Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.
Що ви не знали про Тіну Кароль (відео: STYLER.rbc.ua)