"Молодець": в мережі показали, як проходить ранок Тіни Кароль та її сина (відео)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

З'явилося відео із заміського будинку співачки

Відома українська співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) та її син Веніамін вранці читають молитву. У мережі показали, як син співачки, стоячи в своїй кімнаті в селищі Зазим'я Київської області, звертається до Бога. Відповідне відео опубліковане на фан-сторінці Тіни Кароль у соцмережі Instagram.

"Ранок Тіни Кароль та її сина Веніаміна!" – відзначили в мережі.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Сер 2018 в 11:43 PDT

Відео: Син Тіни Кароль читає молитву (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Які ви молодці", - прокоментувала одна з користувачів.

"Синок молодець", - додали в мережі.

Варто відзначити, що деякі вважали це відео "показухою".

"Навіщо таке публікувати?" – запитала Петрик Ірина.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, 15 червня 2008 Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Пара обвінчалася в Києво-Печерській лаврі. 18 листопада 2008 року співачка народила сина Веніаміна.

На жаль, 28 квітня 2013 року у віці 32 років Євген Огір помер. Причиною трагедії став рак шлунка. У продюсера також є син Євген від першого шлюбу.

Раніше Тіна Кароль відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві.

До речі, Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта.

Тіна Кароль повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.

А нещодавно Тіна Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.

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