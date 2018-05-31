"Ура! Я вдома": Олю Полякову "занесло" в Париж (фото)

Полякова, як звичайно, і розвеселила, і вразила шанувальників своєю красою
Українська Суперблондинка Оля Полякова в перервах між насиченим гастрольним графіком вирішила побалувати себе поїздкою в романтичну столицю Франції. Співачка вже встигла похвалитися в своєму Іnstagram декількома фото, зробленими в Парижі.
При цьому на одному зі знімків бачимо, що Полякова відпочиває в європейській столиці не одна, а разом зі своєю старшою 13-річною дочкою Машею.
"Ну, коротше, занесло мене в Париж", - підписала один зі знімків Полякова.
Оля Полякова у Парижі (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Десь у Парижі", - підписала спільне фото з дочкою українська виконавиця (фото: instagram.com/polyakovamusic)
А один із знімків розсмішив підписників співачки. Вірніше, підпис до цього знімку.
"Ура! Я вдома))" – пожартувала Полякова, сфотографувавшись на тлі колишньої резиденції французьких королів у Версалі.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Деякі користувачі порівняли Полякову з героїнею відомої серії романів "Анжеліка".
"Анжеліка, чи це ти?" – посміхається juliamazyar.
Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic
Нагадаємо, раніше Суперблондинка вбралася в костюм жінки-кішки і здивувала фанів відвертим образом.
Оля Полякова: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)