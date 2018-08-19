"Скрилася в заході": Леся Нікітюк похвалилася яскравим відпочинком в Намібії (фото)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала кадр з моря

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк захопила підписників яскравим фото з пляжу в Намібії. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Захід сонця в Намібії. Тільки я і мої спогади", - сказала вона.

Звернемо увагу, що яскраве фото, на якому Никитюк стоїть на тлі заходу сонця, практично відразу кинулися коментувати фанати дівчини.

Відпочинок Никитюк у Намібії (instagram.com/lesia_nikituk)

"Скрилася на заході", - сказала користувач Юлія Сергіївна

"Це шикарно. Намібія чудесна", - підкреслила юзер Олена Котегова.

"Це не просто фото. Це пісня", - уточнив юзер Дмитро Панін.

"Німфа. Народилася з піни морської", - скель користувач Шавкат Гильманов.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео, взявши участь у світовому флешмобі.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram, підкоривши шанувальників прекрасною фігурою.

Також нагадаємо, Леся Нікітюк опублікувала свіжий колаж, на якому вона зображена в сукнях. Дівчина проводила опитування, яка з них йде їй найбільше. Практично одноголосно підписники проголосували за другий наряд.

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