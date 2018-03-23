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Пішла з життя українська співачка, яка віднайшла баладу "Пливе кача по Тисині"

STYLERЗірки        23.03.2018 - 14:05
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos
Фото: pixabay.com/Myriams-Fotos

Померла народна артистка Віра Баганич

На Закарпатті у четвер, 22 березня, пішла з життя українська співачка Віра Баганич, яка віднайшла баладу "Пливе кача по Тисині". Про це повідомляє прес-центр Закарпатської ОДА, передає "ПроЗахід".

Народна співачка, заслужена артистка України Віра Баганич (по чоловікові Гамага) народилася 5 квітня 1937 року в смт Воловець у багатодітній родині.

За даними видання, музичні здібності співачка успадкувала від батьків. У 16 років вона перемогла на Закарпатському обласному конкурсі народної самодіяльності, а в 23 роки - отримала диплом I ступеня на Республіканському конкурсі самодіяльного мистецтва України.

Фото: Віра Баганич (kultura.uz.ua)

У 1961-му Віра Баганич стала однією з солісток Державного заслуженого Закарпатського народного хору, репертуар якого збагатила музичним фольклором краю.

Фото: Віра Баганич (kultura.uz.ua)

"Глибокий альтовий тембр співачки в поєднанні з високою емоційністю дозволяли правдиво розкривати колізії музичних творів і пропускати їх через душу. Соло Віри Баганич втілювало трагедійність і глибокий психологізм, допомагало зрозуміти величну красу народного генія і незмінно справляло сильне враження на слухачів", - зазначили у виданні.

Баганич славилася виконанням балад "Під дубиною, під зеленою" і "Пливе кача по Тисині". Остання композиція була віднайдена співачкою, а в 2014 році в новій обробці стала народним реквіємом Небесної сотні.

Відео: Піккардійська терція - "Пливе кача" неофіційний кліп (YouTube/Andriy Lviv)

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Теги: смерть, співачка, умерла, народная артистка Украины
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