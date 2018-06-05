Почути українське: топ кращих пісень та кліпів травня (відео)

Styler зібрав для вас найяскравіші треки і кліпи травня від українських виконавців
В останній місяць весни українські музиканти порадували нас десятками нових треків, кліпів і альбомів. Сьогодні Styler склав свій топ музичних новинок травня.
Окремо хотілося б виділити "зачарованого принца" Олега Винника, відвертих Настю Каменських і Alyosha, а також крутий дебют співачки Zabavka і "патріотичний" трек француза з українською душею Поля Манондіза. Отож...
На початку травня вийшов дебютний повноформатний альбом цього феномену української сучасної музики – групи LATEXFAUNA.
Відео YouTube/MOON Records Audio
У середині травня французький співак Поль Манондиз представив титульну пісню зі свого першого україномовного альбому "Мій Рай". За його словами, ця платівка найкраще характеризується словом "патріотична".
Відео YouTube/MusicVideoUA
11 травня в українській музиці стало на одну творчу одиницю більше – молода виконавиця Zabavka офіційно представила свою першу "пригодницьку" пісню.
Відео YouTube/MusicVideoUA
NK (вона ж - Настя Каменських) продовжує випускати україномовні пісні, які, на думку багатьох критиків, набагато кращі, ніж її попередні роботи. Ось і новий кліп Насті менш, ніж за добу зібрав перший мільйон переглядів. А сама композиція вже стала радіохітом.
Відео YouTube/NKofficial
Столична рок-четвірка The Frunk представила лірик-відео на свій найсвіжіший сингл.
Відео YouTube/MusicVideoUA
Свій новий повноформатний альбом в травні представила одна з найромантичніших груп Женя і Катя.
Відео YouTube/Женя і Катя
Новий потенційний хіт від киянина ADAM, який збирає повні зали по всій країні. В цій пісні є щось таке, від чого "рвань рве".
Відео YouTube/adam.music.production
Ще в травні саундпродюсер Джамали презентував літній танцювальний хіт. Через власну творчість Morphom намагається доносити актуальні тренди світової електронної сцени до широкої аудиторії в Україні.
Відео YouTube/MORPHOM OFFICIAL
"Йде дощ" - це данина поваги групи Вихід У Місто синтезаторній поп-музиці кінця 80-х початку 90-х минулого століття.
Відео YouTube/MusicVideoUA
Це, за словами учасників групи, перша лірична композиція в репертуарі GONTA, тому до створення відеокліпу вони підходили з великою відповідальністю і любов'ю.
Відео YouTube/GONTA
Сюжету як такого в новому кліпі Alyosha немає. Зате вона без одягу позує перед камерою.
Відео YouTube/Alyosha
All Stars MOZGI Entertainment ("Время и Стекло", MOZGI, Michelle Andrade) вперше заспівали разом українською мовою!
Відео YouTube/MOZGI Entertainment
Поки шанувальники Олега Винника очікують від свого кумира кліп на "Ти в курсі", артист вирішив здивувати їх абсолютно несподіваним відео на вже відому, але трохи забуту самим музикантом композицію "Дай мені помріяти", яка стала саундтреком до мультфільму "Зачарований принц"
Відео YouTube/ОЛЕГ ВИННИК
Нагадаємо, в минулому місяці Styler зібрав найяскравіші треки і кліпи квітня від українських виконавців.