Почути українське: топ кращих пісень та кліпів травня (відео)

Styler зібрав для вас найяскравіші треки і кліпи травня від українських виконавців

В останній місяць весни українські музиканти порадували нас десятками нових треків, кліпів і альбомів. Сьогодні Styler склав свій топ музичних новинок травня.

Окремо хотілося б виділити "зачарованого принца" Олега Винника, відвертих Настю Каменських і Alyosha, а також крутий дебют співачки Zabavka і "патріотичний" трек француза з українською душею Поля Манондіза. Отож...

На початку травня вийшов дебютний повноформатний альбом цього феномену української сучасної музики – групи LATEXFAUNA.

Відео YouTube/MOON Records Audio

У середині травня французький співак Поль Манондиз представив титульну пісню зі свого першого україномовного альбому "Мій Рай". За його словами, ця платівка найкраще характеризується словом "патріотична".

Відео YouTube/MusicVideoUA

11 травня в українській музиці стало на одну творчу одиницю більше – молода виконавиця Zabavka офіційно представила свою першу "пригодницьку" пісню.

Відео YouTube/MusicVideoUA

NK (вона ж - Настя Каменських) продовжує випускати україномовні пісні, які, на думку багатьох критиків, набагато кращі, ніж її попередні роботи. Ось і новий кліп Насті менш, ніж за добу зібрав перший мільйон переглядів. А сама композиція вже стала радіохітом.

Відео YouTube/NKofficial

Столична рок-четвірка The Frunk представила лірик-відео на свій найсвіжіший сингл.

Відео YouTube/MusicVideoUA

Свій новий повноформатний альбом в травні представила одна з найромантичніших груп Женя і Катя.

Відео YouTube/Женя і Катя

Новий потенційний хіт від киянина ADAM, який збирає повні зали по всій країні. В цій пісні є щось таке, від чого "рвань рве".

Відео YouTube/adam.music.production

Ще в травні саундпродюсер Джамали презентував літній танцювальний хіт. Через власну творчість Morphom намагається доносити актуальні тренди світової електронної сцени до широкої аудиторії в Україні.

Відео YouTube/MORPHOM OFFICIAL

"Йде дощ" - це данина поваги групи Вихід У Місто синтезаторній поп-музиці кінця 80-х початку 90-х минулого століття.

Відео YouTube/MusicVideoUA

Це, за словами учасників групи, перша лірична композиція в репертуарі GONTA, тому до створення відеокліпу вони підходили з великою відповідальністю і любов'ю.

Відео YouTube/GONTA

Сюжету як такого в новому кліпі Alyosha немає. Зате вона без одягу позує перед камерою.

Відео YouTube/Alyosha

All Stars MOZGI Entertainment ("Время и Стекло", MOZGI, Michelle Andrade) вперше заспівали разом українською мовою!

Відео YouTube/MOZGI Entertainment

Поки шанувальники Олега Винника очікують від свого кумира кліп на "Ти в курсі", артист вирішив здивувати їх абсолютно несподіваним відео на вже відому, але трохи забуту самим музикантом композицію "Дай мені помріяти", яка стала саундтреком до мультфільму "Зачарований принц"

Відео YouTube/ОЛЕГ ВИННИК

Нагадаємо, в минулому місяці Styler зібрав найяскравіші треки і кліпи квітня від українських виконавців.