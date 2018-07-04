Почути українське: топ кращих пісень та кліпів червня

Styler зібрав для вас найгарячіші треки і кліпи червня від українських виконавців

Літні відпустки - це не для українських артистів. Музиканти не тільки грають на численних фестивалях, але й сидять на студіях, працюючи над новими піснями. Як результат - довгоочікуваний трек від "Бумбоксу" і The Gitas, літня композиція від Олександра Положинського, приголомшливий кавер на "Вовчицю" Олега Винника у виконанні Поля Манондіза і багато іншого.

Отже, топ музичних новинок червня від Styler.

Океан Ельзи - "В небо жене"

За словами Святослава Вакарчука, музиканти культового гурту хотіли зробити пісню "в стилі перших альбомів". Чи вийшло це у них - судити вам.

Відео: YouTube/Океан Ельзи

Був'є - "Сонечко шкварить"

Новий літній трек від сайд-проекту Олександра Положинського, який увійде в майбутній альбом колективу.

Пісня: SoundCloud/boovyeah

PIVNICH - "Lovely Eve"

Ця композиція наштовхує на легкі алюзії з дуетним синглом Ніка Кейва і Кайлі Міноуг "Where The Wild Roses Grow".

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"

Спільний трек груп Андрія Хливнюка і Саші Чемерова, який музиканти хотіли зробити дуже давно, але "якось не доходили руки". Ця пісня, до речі, - найсвіжіший на сьогоднішній день матеріал від "Бумбоксу".

Відео: YouTube/familyboombox

Paul Manandise - "Jeune Louve"

Французький співак переспівав відомий хіт українського артиста Олега Винника. Поль сам переклав "Вовчицю" на французьку мову. Вийшло атмосферно.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

5 Vymir - "Танцюю"

Новий сингл київського квартету з майбутнього третього альбому. Любителям британської музики ця пісня точно припаде до душі!

Відео: YouTube/5 Vymir

Сонце В Кишені - "Angel, My Friend"

Слухайте і насолоджуйтесь новим англомовним твором черкаських рокерів.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Тері Фао - "Забери мене на берег"

Нова душевна робота молодого київського проекту.

Відео: YouTube/Тері Фао

ADAM - "У липні"

Ще одна "морська" пісня. Тепер від Михайла Клименка і його банди. До речі, перший альбом ADAM "ЧЮЗ МЮЗ" наробив чимало шуму в минулому році.

Відео: YouTube/adam.music.production

Останній Притулок - "Ходять люди"

Композиція "Ходять люди" - останній сингл перед виходом міні-альбому цих позитивних хлопців.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Люсі - "НОЙ"

Це перша робота талановитої дівчини за останні 8 місяців. Вона, до речі, сама стала режисером цього відео.

Відео: YouTube/Люсі

ÜNAK - "Ти моя"

Музиканти з Дніпра називають цей кліп "уривком з життя закоханої пари, фрагментом літа, маленькою збіркою позитивних моментів".

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Нагадаємо, в минулому місяці Styler зібрав найяскравіші треки і кліпи травня від українських виконавців.