Почути українське: топ кращих пісень та кліпів червня

Styler зібрав для вас найгарячіші треки і кліпи червня від українських виконавців
Літні відпустки - це не для українських артистів. Музиканти не тільки грають на численних фестивалях, але й сидять на студіях, працюючи над новими піснями. Як результат - довгоочікуваний трек від "Бумбоксу" і The Gitas, літня композиція від Олександра Положинського, приголомшливий кавер на "Вовчицю" Олега Винника у виконанні Поля Манондіза і багато іншого.
Отже, топ музичних новинок червня від Styler.
Океан Ельзи - "В небо жене"
За словами Святослава Вакарчука, музиканти культового гурту хотіли зробити пісню "в стилі перших альбомів". Чи вийшло це у них - судити вам.
Відео: YouTube/Океан Ельзи
Був'є - "Сонечко шкварить"
Новий літній трек від сайд-проекту Олександра Положинського, який увійде в майбутній альбом колективу.
Пісня: SoundCloud/boovyeah
PIVNICH - "Lovely Eve"
Ця композиція наштовхує на легкі алюзії з дуетним синглом Ніка Кейва і Кайлі Міноуг "Where The Wild Roses Grow".
Відео: YouTube/MusicVideoUA
Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"
Спільний трек груп Андрія Хливнюка і Саші Чемерова, який музиканти хотіли зробити дуже давно, але "якось не доходили руки". Ця пісня, до речі, - найсвіжіший на сьогоднішній день матеріал від "Бумбоксу".
Відео: YouTube/familyboombox
Paul Manandise - "Jeune Louve"
Французький співак переспівав відомий хіт українського артиста Олега Винника. Поль сам переклав "Вовчицю" на французьку мову. Вийшло атмосферно.
Відео: YouTube/MusicVideoUA
5 Vymir - "Танцюю"
Новий сингл київського квартету з майбутнього третього альбому. Любителям британської музики ця пісня точно припаде до душі!
Відео: YouTube/5 Vymir
Сонце В Кишені - "Angel, My Friend"
Слухайте і насолоджуйтесь новим англомовним твором черкаських рокерів.
Відео: YouTube/MusicVideoUA
Тері Фао - "Забери мене на берег"
Нова душевна робота молодого київського проекту.
Відео: YouTube/Тері Фао
ADAM - "У липні"
Ще одна "морська" пісня. Тепер від Михайла Клименка і його банди. До речі, перший альбом ADAM "ЧЮЗ МЮЗ" наробив чимало шуму в минулому році.
Відео: YouTube/adam.music.production
Останній Притулок - "Ходять люди"
Композиція "Ходять люди" - останній сингл перед виходом міні-альбому цих позитивних хлопців.
Відео: YouTube/MusicVideoUA
Люсі - "НОЙ"
Це перша робота талановитої дівчини за останні 8 місяців. Вона, до речі, сама стала режисером цього відео.
Відео: YouTube/Люсі
ÜNAK - "Ти моя"
Музиканти з Дніпра називають цей кліп "уривком з життя закоханої пари, фрагментом літа, маленькою збіркою позитивних моментів".
Відео: YouTube/MusicVideoUA
Нагадаємо, в минулому місяці Styler зібрав найяскравіші треки і кліпи травня від українських виконавців.