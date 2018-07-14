"Заснула з цигаркою в руці": відома російська актриса потрапила в реанімацію

Фото: Швидка допомога в Росії (pixabay.com)

Причиною загоряння стала необережність артистки, яка заснула на своїй дачі з сигаретою в руці

Відома російська актриса Маріанна Рубінчик була госпіталізована з опіками тіла понад 51%. Найбільше постраждали обличчя, шия і руки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В даний момент Рубінчик перебуває в одній з московських клінік, куди була переведена з реанімації обласної. Сама госпіталізація до відділення реанімації однієї з лікарень в Московській області сталася ще 29 червня. Про пригоду розповіли тільки після переведення в один з часних реабілітаційних центрів столиці.

Фото: Маріанна Рубінчик (facebook.com/zdesface)

На поточний момент про стан 44-річної артистки нічого не повідомляється. Родичі ніяк не коментують ситуацію.

Маріанна Рубінчик – дочка кінорежисера Валерія Рубинчика і кіноактриси Валентини Шендрикової. Знялася в таких картинах, як "Нанкінський пейзаж", "Кіно про кіно", в серіалах "Година Волкова-3" і "Година Волкова-4".

Нагадаємо, що нещодавно помер популярний американський актор, зірка серіалу "Стартрек". Акторові на момент смерті було 86 років.

Відео: (video.rbc.ua)