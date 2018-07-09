"Втомлена і виснажена": Регіна Тодоренко влаштувала собі відпочинок на морі (фото)

Ведуча розповіла про свій графік роботи

Українська ведуча, раніше відома завдяки тревел-шоу "Орел і Решка", Регіна Тодоренко, яка нещодавно представила свій проект в Росії, поїхала на відпочинок. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімком в купальнику на тлі моря.

На фото Регіна позувала без макіяжу.

"Ці півроку були дуже насиченими! Не кажу, що важкими, бо радію такій зайнятості 24/7!" – розповіла ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"На цьому фото я виглядаю втомленою, виснаженою, але щасливою від кількості роботи, яку мені дає всесвіт! Залишилося ще мільйон незакінчених справ: перевірити кожен випуск на цензуру, відчистити права на пісні, домонтувати проекти, що залишилися, внести правки по графіку, здати проект каналу fridaytv, але все ж працювати дистанційно, сидячи біля моря, набагато приємніше, ніж в офісі за комп'ютером", – відзначила Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

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