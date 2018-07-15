"Вже не така молода": Астаф'єва вразила фанатів відвертим зізнанням (відео)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка зізналася, що сумнівається у своєму зовнішньому вигляді

Відома українська співачка Даша Астаф'єва вразила шанувальників відвертими зізнаннями про свій зовнішній вигляд та планами на майбутнє. Про це повідомляє "ТСН".

"Ось у мене відразу щоки під очима набряки. Вічно голову вище, ніс за вітром – підборіддя не буде. З часом я розумію, що вже не така молода, в мене є сумніви з приводу свого тіла. Я не можу виступати в костюмах, в яких виступала ще п'ять років тому. Всі так звикли бачити мене з червоною помадою, що є люди, які кажуть: це серйозно Астаф'єва? Великих зусиль було потрібно полюбити себе", - сказала вона.

Більш того, виконавиця зізналася, що мріє стати нареченою і мати сім'ю.

"Я, як будь-яка дівчина, хочу сім'ю, хочу бути нареченою, матір'ю... Я хотіла дитину з першого дня, як зустріла Артема. Він мене покликав на перше побачення. Я замість того, щоб слухати його, сиділа і думала, який він буде хороший тато. Не знаю, можливо, ще не наш час", - підкреслила вона.

До речі, відома українська співачка, екс-учасниця гурту "Nikita", український секс-символ Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками зворушливими фотографіями зі своїм коханим.

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