"В небо жене спогади юрбою": нова пісня Вакарчука сколихнула мережу

Перші рядки лідер ОЕ написав під час поїздки узбережжям Тихого океану

Гурт "Океан Ельзи" випустив новий сингл "В небо жене". Реліз пісні відбувся в четвер, 14 червня.

За словами Святослава Вакарчука, мелодія до композиції "В небо жене" з'явилася ще під час його перебування в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями.

Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а невдовзі, під час поїздки узбережжям Тихого океану Святославу прийшли перші рядки. Щоправда фінальний текст композиції був написаний вже в Україні.

"Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", - прокоментував Вакарчук.

Океан Ельзи - В небо жене

Користувачі мережі вже встигли оцінити нове творіння українського рок-гурту і зазначають, що цей трек стане "хітом цього літа".

"Як завжди - шедевр! Чекаємо на кліп", - написала шанувальниця гурту.

Скріншот коментарів (facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи", що стане першим після майже річної концертної перерви.

Раніше Вакарчук прокоментував чутки про президентство.

Відео: РБК-Україна