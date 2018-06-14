Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"В небо жене спогади юрбою": нова пісня Вакарчука сколихнула мережу

STYLERЗірки        14.06.2018 - 12:43
Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)
Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Перші рядки лідер ОЕ написав під час поїздки узбережжям Тихого океану

Гурт "Океан Ельзи" випустив новий сингл "В небо жене". Реліз пісні відбувся в четвер, 14 червня.

За словами Святослава Вакарчука, мелодія до композиції "В небо жене" з'явилася ще під час його перебування в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями.

Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а невдовзі, під час поїздки узбережжям Тихого океану Святославу прийшли перші рядки. Щоправда фінальний текст композиції був написаний вже в Україні.

"Ця пісня нагадала нам "Океан Ельзи" періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте "В небо жене" все рівно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами", - прокоментував Вакарчук.

Океан Ельзи - В небо жене

Користувачі мережі вже встигли оцінити нове творіння українського рок-гурту і зазначають, що цей трек стане "хітом цього літа".

"Як завжди - шедевр! Чекаємо на кліп", - написала шанувальниця гурту.

Скріншот коментарів (facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи", що стане першим після майже річної концертної перерви.

Раніше Вакарчук прокоментував чутки про президентство.

Відео: РБК-Україна

"Океан Ельзи" випустили новий кліп "Без тебе": топ-5 цікавих фактів "Ніші заповнюються": екс-учасник "Океана Ельзи" розповів про перспективи української культури
Теги: Океан Ельзи
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся