"В сім'ї авторитет дідусь": Яна Клочкова поділилася секретами виховання сина

Олімпійська чемпіонка виховує восьмирічного сина Олександра

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, яку називали українською "золотою рибкою", поділилася секретами виховання дитини. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Олімпійська чемпіонка виховує 8-річного сина Олександра. Яна зізналася, що досі себе не відчуває мамою. До речі, син спортсменки росте без батька.

"На мій погляд, я дуже добра мама. Саша росте без батька, тому я намагаюся компенсувати йому цю любов подарунками, все йому дозволяю, заохочую. Бабуся його теж "залюбила", тому в цьому плані він у нас трохи розбещений. Але дисципліна звичайно теж присутні. Він займається спортом – футболом, дзюдо, завойовує медалі", - розповіла вона.

Клочкова поділилася секретами виховання, а також зізналася, чи карає сина.

"Коли він був маленьким, то могла в кут поставити, а зараз вже складно. Його темперамент і гаряча кров дають про себе знати. Але у нас в сім'ї авторитет дідусь. Саме він прищеплює йому чоловічі якості", - говорить "золота рибка".

Фото: Яна Клочкова з сином Олександром (прес-служба Яни Клочкової/segodnya.ua)

Яна підкреслила, що потрібно завжди розмовляти з дітьми.

"Я, наприклад, перед сном завжди запитую сина як пройшов його день. Дуже люблю проводити з ним час: велосипеди, мотузковий парк та інші активності", - зазначила спортсменка.

Вона додала, що виховання дитини має бути збалансованим і все повинно бути в міру.

"Важливо не переступити цю межу, коли вони розуміють, що їм все можуть купити, що не потрібно намагатися щось робити", - підсумувала Клочкова.

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