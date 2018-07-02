Вакарчук з Гудімовим дали душевний концерт у Львові в пам'ять про друга (відео)

Музиканти об'єдналися для виступу в пам'ять про їх загиблого друга

Український музикант Святослав Вакарчук і Павло Гудімов – колишній гітарист гурту "Океан Ельзи" – знову виступили на одній сцені у Львові, повідомляє "24 канал".

Приводом для благодійного концерту музикантів стала раптова смерть їхнього друга – радіоведучого Олега Мосесова.

Незважаючи на те, що це був камерний концерт у маленькому залі, послухати пісні з раннього творчості "Океану Ельзи" прийшло більше сотні людей. Там звучали пісні з перших альбомів відомого колективу, написані ще у Львові: "Відпусти" і "Кам'яний ліс".

Відео зі спільного концерту Святослава Вакарчука і Павла Гудімова (24tv.ua)

Ідея провести благодійний концерт зародилася у музикантів ще в грудні 2017 року, відразу після того, як Олег Мосесов пішов з життя. У перервах між виконанням пісень музиканти згадували про свого друга і ділилися цими спогадами.

"Оскільки він добре розбирався в музиці, то він казав: ось тут-то йому не вистачає, тут йому щось подобається, тут, навпаки, можна підсилити. Тобто, він був так званим критиком. Але з іншого боку – він робив функцію піар-менеджера: домовлявся з журналістами", – розповів Святослав Вакарчук.

У свою чергу Павло Гудімов зазначив: "Знаєте, це неблагодійність або допомога, це співучасть, співчуття, тому що Олег для нас – близька людина. І не дивлячись на те, що він пішов з життя, він залишився в нашому житті. Тому всі ми будемо об'єднані тією пам'яттю, спогадами про нього".

"Це дуже важливо, коли музиканти тримаються і показують приклад, коли вони можуть підтримати свого колегу, людину, яка була важливою для їх становлення", – прокоментувала глядач і прихильниця гурту "Океан Ельзи" Наталія Попович .

Атмосфера камерного концерту і благородна мета друзів не залишила глядачів байдужими. Виступ Святослава Вакарчука і Павла Гудімова дозволило зібрати приблизно 250 тисяч гривень. Ці гроші дозволять синові їх друга – 13-річному Данилу готуватися до шахових турнірів протягом наступних трьох років. Адже розвиватися у шаховому спорті – це мета всього його життя.

Нагадаємо, що 24 жовтня стало відомо про смерть відомого радіоведучого "Люкс FM" Олега Мосесова.

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